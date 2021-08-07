Galatasaray, Victor Nelsson’u bitirmeye yakın

Galatasaray, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

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Süper Lig’in 2021-22 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile anlaştı. Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis ücretinin 7 milyon Euro olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim bu ücreti 5 yılda taksitlerle ödeyecek.

Geçen sezon ligde Kopenhag’ın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Nelsson, ikisi corona virüs nedeniyle olmak üzere toplam 4 maç kaçırdı.

35 kez Danimarka U21 forması giyen 1.85 cm boyundaki stoper, Danimarka Milli Takım formasını ise 1 kez terletti.

Kopenhag, Victor Nelsson 2019 yılında Nordsjaelland’dan 3.6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.