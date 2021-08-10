Galatasaray, Victor Nelsson’u KAP’a bildirdi!

Galatasaray, Victor Nelsson transferi için kulübü København ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray, Victor Nelsson’un transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Kadroda gençleştirme operasyonuna tüm hızıyla devam eden Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag’dan kadrosuna kattığı Victor Nelsson’u İstanbul’a getiriyor. 22 yaşındaki stoperi taşıyan uçağın TSİ 22.30’da iniş yapması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılardan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson’un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

7 MİLYON EURO ÖDENECEK

22 yaşındaki genç futbolcu için Kopenhag ile yapılan anlaşma benzerine rastlanmayacak cinsten oldu. Galatasaray, 7 milyon Euro’yu 2025 yılına kadar ödeyecek. 4 yıl içinde her ay ödeme yapacak olan sarı-kırmızılılar, maddi anlamda yaşanacak olası sıkıntının önüne geçti. Yıllık 800 bin Euro alacak alan 22 yaşındaki futbolcu, son pürüzler giderilince ardından İstanbul’un yolunu tutacak.

Nelsson, geçen sezon Kopenhag formasıyla en fazla top uzaklaştıran isim. Sahipsiz alanda top kazanmada da zirvede olan genç Danimarkalı, kadro rotasyonunda önemli yer edinecek.