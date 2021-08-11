Galatasaray, Victor Nelsson’u resmen transfer etti

Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u transfer ettiğini açıkladı.

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Galatasaray yeni transferin Victor Nelsson’u resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, Kopenhag’dan transfer edilen 22 yaşındaki stoper için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceklerini KAP’a bildirdi.

Danimarkalı stoperin serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro olarak belirlendi.

Galatasaray oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray’a hoş geldin Victor Enok Nelsson! pic.twitter.com/Z5RAkXICRp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2021

Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde;

“14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson’un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”