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Galatasaray yeni Divan Kurulu Başkanı’nı seçecek

Galatasaray Kulübü, Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından yeni divan kurulu başkanını 18 Haziran'da seçecek.

Güncellenme: 15:20, 26/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray yeni Divan Kurulu Başkanı’nı seçecek

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçiminin, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacağı açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır” denildi.