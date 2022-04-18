CANLI | Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı | Süper Lig 33. hafta

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Geçen hafta derbiyi kaybeden Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen rakibi karşısında kazanıp haftayı 12. sırada tamamlamak istiyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu’ndaki mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maçın başlama saati 20.30. Galatasaray bu maç öncesi 41 puanla 14. sırada yer alıyor. Lige geçen hafta veda eden Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

LİGDE 10. RANDEVU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, Yeni Malatyaspor 6 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray Süper Lig’de bu sezon evinde 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. Cimbom 24 gol kaydederken, kalesinde 18 gole engel olmadı. Aslan evindeki son 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’a mağlup olduktan sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Son 3 müsabakada da yenilmeyen Galatasaray, bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve son olarak Fatih Karagümrük’ü mağlup etti.

SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı 5 mücadelede 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Beşiktaş ve Fatih Karagümrük’ü mağlup etmeyi başarırken, Konyaspor, Gaziantep FK ve son olarak da Fenerbahçe’ye kaybetti.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç, Malatya ekibi karşısında sarı kart görmeleri durumunda 34. haftada deplasmanda oynanacak olan Altay müsabakasında görev alamayacak.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.