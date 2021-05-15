Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında 1000’i aşkın taraftar

Süper Lig 42. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Galatasaray, lige taraftarıyla veda etti. Yaklaşık 1000 kişiden fazla sarı kırmızılı taraftar davetli olarak Türk Telekom Stadı’nda mücadeleyi seyretti.

Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçı öncesi müsabakaya davetli taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Maç öncesi stat girişine gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da emniyet mensuplarının görevlerini rahat yapabilmeleri adına zorluk çıkmaması için taraftarın yanına gelerek çağrıda bulundu.

Stat girişine geldiği sırada sarı-kırmızılı takım otobüsünü de karşılayan Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, yardımcı olmak istedikleri için burada olduklarını ifade ederek, “Yardımcı olmak için geldik işte. Verilen bir sayı var. Ona uymaya çalışıyoruz. Bütün takımlara eşit bir sayı verdiler. Ona uymaya çalışıyoruz ama taraftarlarımız hepsi bekletiliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Birlik beraberlik için geldik ama esas konu taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak” şeklinde konuştu.