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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray taraftarların sabırsızlıkla beklediği yeni sezon formalarını tanıttı. Parçalı forma bu kez omuzdan bele doğru inerken; taraftarlar Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun klasikleşen formasına benzetildi.

Güncellenme: 13:07, 14/07/2021
Spor HaberleriFutbol

Galatasaray’ın 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar bu videoyla tanıtıldı. Tanıtım videosu sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Sarı – Kırmızılı ekibin ‘ilk ve tek’ vurgusu yaptığı video ”Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. Avrupa'da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta” notuyla paylaşıldı.

Galatasaray’ın iç saha, deplasman ve kaleci formaları belli oldu. Galatasaray’da formaların fiyatı 399.9 TL olarak belirledi. Profesyonel maç forması ise 999.9 TL oldu.

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Avrupa Fransa Galatasaray Monaco
Yayınlanma Tarihi:12:59,