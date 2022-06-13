Galatasaray yeni teknik direktörünü bekliyor

Galatasaray'da yeni yönetim mazbatalarını alır almaz yeni hoca ve transferler için çalışmalara başlayacak. İlk olarak Torrent ile yollar ayrılacak.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da ateşten gömleği giyen isim, Dursun Özbek oldu. Sarı-kırmızılı kulübü ikinci kez yönetecek olan Özbek ve ekibi, beklendiği gibi işe futbol takımından başlayacak. Mazbatalarını yarın alacak yeni yönetim, teknik direktör ve transferler için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne üs kuracak. İşte zorlu sürecin takvimi:

TERİM SÜRPRİZ OLMAZ

Çarşamba günü Domenec Torrent ile masaya oturulacak. İspanyol hoca ile yola devam edilmeyecek. Tazminatı olmayan Torrent ve ekibinin, maaşları ödenerek gönderilmesi bekleniyor. Alacaklarının azaltılması için pazarlık yapılacak.

Yönetim, yeni hoca için perşembe günü toplanacak ve girişimlere başlayacak. Masada 3 isim var. Yerli hoca ile çalışmak istediği bilinen Özbek'in aklındaki ismin Okan Buruk olduğu söyleniyor. Tudor ve Gallardo da listede. Terim ise sürpriz olmayacak.

ORHAN AK GÜNDEMDE

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Orhan Ak'ın, teknik ekibe dahil olması isteniyor. Bunun için bordo-mavililerin patronu Ahmet Ağaoğlu ile görüşülecek.

Teknik ekip tamamlandıktan sonra kadro yapılanmasına geçilecek. Özbek, devre arasına kadar hiçbir futbolcuyu satmak istemiyor. Bu; Kerem, Marcao ve Nelsson'la devam edilmesi anlamına geliyor.

TUDOR İSTANBUL’A GELİYOR

Şubat-Aralık 2017 arasında Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un yarın İstanbul'a gelecek olması, kafa karıştırdı. Hırvat hocanın özel işleri için geleceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, listesindeki Tudor ile görüşmesi bekleniyor.

GOMİS'E VEDA EDİLEBİLİR

Seçim öncesi planlamalarında futbol takımının çok fazla transfere ihtiyacı olmadığı belirlendi. Özbek de takımı bozmayı düşünmediklerini açıkladı. Sarı-kırmızılıların iki orta saha ve bir forvet ile transferi kapatması bekleniyor.

Kaderini yeni teknik direktör belirleyecek olsa da Gomis'in kalması zor görünüyor. Yaşı ilerlediği için eski verimliliğinde olmayan Fransız forvet ile yollar ayrılabilir. Yeni santrfor, Gomis'in yedek kalması anlamına da geliyor.