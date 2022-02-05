Galatasaray yeni transferlerle kötü gidişi durdurmaya çalışacak

Galatasaray'da Torrent ile Campos’un Antalya’da yaptığı toplantıdan bu mesaj çıktı. İspanyol çalıştırıcı “Takımın en önemli sorunu mental. Psikolojik olarak toparlanırsak önümüz çok açık. Alanyaspor maçı dönüm noktası olacak” diye konuştu.

Mesut YILDIRIM

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Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve küme düşme hattına çok yakın olan Galatasaray, ara dönemi de kriz ve sorunlarla geçirdi. Başkan Burak Elmas hedef tahtasında oturmaya devam ederken gözler yeşil sahaya çevrildi. Cimbom, ara sonrası ilk sınavında yarın Alanya ile karşılaşacak. Bu zorlu maç öncesi Antalya kampını sürdüren sarı-kırmızılılarda Sportif Direktör Luis Campos ve Teknik Direktör Domenec Torrent, takımın son durumunu masaya yatırdı. İkilinin yaptığı görüşmenin içeriğine SÖZCÜ Spor ulaştı:

BU KADRO YETER

Dört yeni transferin üçü takımın iskeleti için önemli. Biri de rotasyona güç katacak. Eldekilerle birlikte kadro, Süper Lig için yeterli.

Avrupa Ligi'nde de iş yapacak bir oyuncu grubu var. Bundan sonraki transfer planlaması, önümüzdeki sezon için olacak.

Takımın en önemli sorunu mental. Art arda gelen kötü sonuçlar psikolojik çöküntüye yol açtı. Mental olarak toparlanırsak önümüz açık.