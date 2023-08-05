Galatasaray yıldızları ucuza aldı

Icardi, Angelino, Zaha, Bakambu, Halil ve Kerem... Galatasaray'ın cazibesi Türk-yabancı demeden hepsini etkiledi. Pek çok daha iyi teklifi geri çevirerek aslan oldular.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline geldi. Futbol analiz sitesi Transfermarkt'a göre 225 milyon Euro'luk takım değeri ile 200 milyon Euro'nun üzerine çıkan ilk Türk ekibi unvanını kazanan Galatasaray, birbirinden önemli yıldızları çok makul rakamlara transfer etti.

Bunda yeni transferlerin çok daha büyük teklifleri geri çevirerek Galatasaray ailesine dahil olmalarının büyük etkisi vardı. Üstelik reddettikleri tekliflerin bazıları Beşiktaş ve Fenerbahçe'nindi.

Detaylara bakarsak…

ICARDI: İki Körfez ekibi, Arjantinli'ye yıllık 20 milyon Euro'dan ‘bonus'larla birlikte dört sezon için 100 milyon Euro'ya yaklaşan teklifler sundu. Kariyerinde ilk kez oynadığı bir kulüpte bu tadar sevilen tangocu, eşinin rahatsızlığına rağmen ‘Galatasaray' dedi.

ANGELINO: Leipzig, 2021'de 18 milyon Euro'ya aldığı İspanyol yıldızı en az bu rakama satmayı planlıyordu. Ancak oyuncu Galatasaray'dan yana tavır koydu. Leipzig de çok daha düşük öneriyi kabul etmek zorunda kaldı. Bu durum Alman yöneticileri bile şaşırttı.

BAKAMBU: BAE ekibi AL-Nassr SC'ye birkaç ay önce imza atan Kongolu santrfor da Galatasaray'ın büyüsüne kapılanlar isimlerdendi. Sarı-kırmızılıların ilgisi ortaya çıkınca ‘Gitmek istiyorum' diye diretti. 3.5 milyon Euro'luk maaşı bırakıp çok daha azına Aslan'a geldi.

ZAHA: Crystal Palace ile sözleşmesi bitince en az 10 önemli Avrupa takımdan ve Suudi ekiplerinden teklifler aldı. Fenerbahçe'nin verdiğinin çok daha azına Galatasaray’a imza attı. Özellikle Drogba'nın Galatasaray lehine sözleri, Zaha'nın kararında etkili oldu.

KEREM: Galatasaray'ı 1.5 ay bekledi ve sonunda muradına erdi. 32 milyon Euro'ya 2019'da Leverkusen'e giden gurbetçi, neredeyse 10'da birine Galatasaray’a geldi. Bonservisinin indirilmesi için çok uğraştı. Almanya'da kazandığının da üçte birini kabul etti.

HALİL: Beşiktaş imzaya beklerken bir anda direksiyonu Galatasaray'a kırdı. Galatasaraylı olmak için daha az ücreti de kabul etti. Gurbetçi golcü, kendisine yapılan manevi baskıyı da önemsemedi. Yıllık ücretinde indirim yapan isimlerden biri de Halil oldu.