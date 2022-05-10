Galatasaray yolları ayırmak için kıran kırana pazarlıkta! Torrent’le son tango…

Galatasaray'da ayrılmak için tüm alacaklarını peşin olarak isteyen Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların yoğun ikna çabaları sonrası görüşmeleri yapmak için menajerini İstanbul’a çağırdı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent'in geleceği konusunda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Başakşehir maçı sonrası sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha kontratının olduğunun altını çizerek kolay kolay ayrılmaya niyeti olmadığını gösteren İspanyol hocanın inadı kırılıyor. Başkan Burak Elmas'ın önümüzdeki seçimde aday olsun ya da olmasın kulüple ilişiğini kesmek istediği Torrent ile yönetim arasında kıran kırana bir pazarlık yaşanıyor.

YUMUŞAMA SİNYALİ VERDİ

Tecrübeli teknik adama bu sezonki hak edişlerini ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonki 2.3 milyon Euro'luk rakamı yarıya indirmek için büyük çaba sarf ediyor. Tüm alacağını peşin olarak isteyen Torrent, gerekli görüşmeleri yapmak için menajerini Türkiye'ye çağırarak yumuşama sinyali verdi. Menajer Josep Maria Orobitg ile bir görüşme yapacak olan yönetim, orta yolu bulmak istiyor.

FORM GRAFİĞİ TERİM’E YAKIN

Torrent, göreve geldiğinden bu yana ligde Galatasaray'ın başında 16 maça çıktı. İspanyol hoca, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 3 beraberlikle 21 puan topladı. 27 puan kaybeden Torrent'li Cimbom, 23 gol atarken 26 gol yedi ve eksi 3 averajda kaldı. Aslan, Fatih Terim ile bu sezon 20 maça çıkmıştı. 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlikle görevden ayrılan Terim, 27 puan toplayabilmişti. Tecrübeli hocanın Cimbom'u 24 gol atıp 24 gol yemişti.