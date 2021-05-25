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Galatasaray yönetiminde Fatih Terim istifası

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, başkanlığa aday olan Mustafa Cengiz'in teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini açıklamasıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Güncellenme: 23:20, 25/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray yönetiminde Fatih Terim istifası

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Teknik Direktör Fatih Terim’le çalışmak istemediğini açıklamasının ardından tecrübeli teknik adama destek veren yönetim kurulu üyesi Maruf Güneş, görevinden istifa etti.

Güneş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte mesai harcadığım, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hiçbir birey Galatasaray’dan üstün değildir. Aslolan Galatasaray'dır!” dedi.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Maruf Güneş’in yerine Banu Vahapoğlu Akgün’ün seçildiğini açıkladı.

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