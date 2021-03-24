Galatasaray yönetiminden Marcao ve Luyindama kararı

Galatasaray’da Fernando Muslera'nın yıllık ücretinde indirime giderek sözleşme yenilemesiyle başlayan iç transfer görüşmeleri, İstanbul'daki 4-3'lük Rizespor yenilgisinin ardından askıya alındı. Karadeniz ekibi karşısında alınan mağlubiyette yaptıkları bireysel hatalarla saç-baş yolduran Luyindama ve Marcao ile masaya sezon sonunda oturulması kararı alındı.

2022'DE SON

Galatasaray yönetimi, Demokratik Kongolu ve Brezilyalı stoperlerinin durumunu, sezonun geri kalanında sergileyecekleri performansa göre değerlendirecek. Marcao, 800 bin Euro'luk maaşı ile takımın en az kazanan yabancısı durumunda. Luyindama ise 1 milyon 50 bin Euro garanti ücret alıyor.

GEDSON GİDİYOR

Gedson Fernandes, devre arasında geldiği Galatasaray'da da bekleneni veremedi. Benfica'nın 50 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Tottenham'a kiraladığı 22 yaşındaki Portekizli, Mourinho'nun takımında kadroya girmekte zorlanmıştı. Galatasaray adına 7 lig maçına ilk onbirde başlayıp skora hiç katkı yapamayan Gedson, kupada 3-2 kaybedilen Alanya sınavında 1 gol atmıştı.

Orta sahanın yükünü kaldırmakta zorlanan genç yıldızın kiralık sözleşmesi uzatılmayacak.