Galatasaray, Yunus Akgün’den sonra Emin Bayram ve Efe Akman’ı ihraç etmeye hazırlanıyor

Galatasaray, altyapıdan yetiştirdiği genç yıldızları ihraç etmeye devam ediyor. Yunus Akgün'ün ardından Emin Bayram ve Efe Akman'a da teklif geldi.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda altyapıdan önemli isimleri çıkaran Galatasaray, artık bu futbolcuları ihraç etmeye de başladı.

Arda Turan'ın 2011'de 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e, Ozan Kabak'ın da 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılması sonrası Galatasaray, üçüncü çift haneli satışına hazırlanıyor.

Galatasaray Akademisi'nin önemli ürünlerinden Yunus Akgün, Leicester City'e 10 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla uğurlanıyor. Ancak ihraç geleneği sürecek gibi…

EMİN VE EFE’YE TEKLİF

Galatasaray’a genç stoperi Emin Bayram için de teklif geldi. Stoke City ile görüşmelerin 7.5 milyon Euro dolayında bitmesi bekleniyor.

Roma ise Efe Akman için kapıda… İtalyanların ilk teklifi 5 milyon Euro'ydu. Buna karşın Galatasaray 10 milyon Euro talep etti. Ortak nokta bulunursa genç orta saha da transfer olacak.

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