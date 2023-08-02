Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Zalgiris engelini geçti: 1-0

Yaptığı transferlerle Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Zalgiris'i 2-2'nin rövanşında 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi.

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Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda temsilcimiz Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile İstanbul’da karşılaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede 2-2’nin rövanşında Galatasaray rakibini 1-0 mağlup ederek 3. turda Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Turun ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos’ta oynanacak.

Galatasaray baskılı başladığı karşılaşmada rakibinin kilidini 31. dakikada Dries Mertens ile açtı. Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı kornerde topa ceza sahası dışından gelişine vuruşunu yapan Mertens, enfes bir golle tribünleri ayağa kaldırdı.

KIRMIZI KART SARIYA DÖNDÜ!

Karşılaşmanın 75. dakikasında Zalgiris’ten Hnid’in Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı sert faulün ardından hakem direkt olarak kırmızı kartını çıkardı.

Litvanya ekibi hakeme yoğun itirazda bulunurken Hnid sahayı terk etmedi. VAR odasından gelen uyarı sonrası hakem kenarda pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartı iptal edip oyuncuya sarı kart gösterdi.

TARİHE GEÇEN GOL

Mertens attığı bu golle Galatasaray tarihine geçmeyi başardı. Belçikalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncusu oldu.

36 yaş 88 gün ile tarihe geçen Mertens, 36 yaş 32 gün ile efsane Hagi’yi geride bıraktı.

YENİ TRANSFERLER TRİBÜNDE

Sarı-kırmızılı ekibin transfer görüşmeleri yürüttüğü Kerem Demirbay karşılaşmayı tribünden izledi.

Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Kerem, Zalgiris karşılaşmasını tribünde takip etti. Tecrübeli orta saha oyuncusuna taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca sakatlığı bulunan Lucas Torreira ile UEFA listesinde yer almayan yeni transferlerden Wilfried Zaha da tribünde yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada karşılaşmada ilk tehlike Zalgiris kalesinde yaşandı. Mertens’in ara pasında sağdan ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu’nun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gertmonas son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

19. dakikada Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira, uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Gertmonas gole izin vermedi.

24. dakikada Galatasaray yine Oliveira’yla gole yaklaştı. Boey’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oliveira çaprazdan kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gertmonas bu pozisyonda da başarılıydı.

28. dakikada Zalgiris tehlikeli geldi. Galatasaray yarı sahasına uzun atılan pasa hareketlenen Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı’dan sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayı dışına ortaladı. Bu noktada Mertens bekletmeden çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

51. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında ön direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası üzerindeki Oliveira’ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

64. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem son çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Yunus Akgün’ün penaltı noktasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens çok sert vurdu, kaleci Gertmonas 2 hamlede topa sahip oldu.

66. dakikada Zalgiris etkili geldi. Kendi yarı sahasında meşin yuvarlakla buluşan Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı’dan sıyrılıp sağdan Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi. (Sözcü.com.tr – AA)