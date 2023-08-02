Galatasaray Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray nasıl tur atlar?
Galatasaray Zalgiris UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında karşı karşıya geliyor. Litvanya'da oynanan ilk maçı 2-2 beraberlikle tamamlayan Galatasaray'ın tur atlaması için mutlaka galibiyet alması gerekiyor. İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray Zalgiris saat 21.30'da başlayacak, D-Smart kanalında ekranlara gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray tur şansı için Zalgiris karşısına çıkacak. Rams Park’ta yapılacak müsabakada Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.
GALATASARAY ZALGİRİS SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Zalgiris rövanş maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30’da oynanacak, mücadele D-Smart ve D-Smart Go kanalında yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11
Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Galatasaray, Litvanya’da oynanan ilk maçta 2-2 berabere kaldığı için mutlaka galibiyet alması gerekiyor. Maçın 90 dakikasının beraberlikle tamamlanması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek.
Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elenmesi halinde Avrupa’da UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndan devam edecek. Tur atlayacak takımın rakibi ise Olimpija Ljubljana olacak.
BAKAMBU İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.
Litvanya’da 25 Temmuz’da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross’un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk’un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.
Galatasaray’da Lucas Torreira sakatlığı, Mauro Icardi ile Wilfried Zaha da UEFA listesinde olmadığı için yarınki mücadelede süre alamayacak.
Zalgiris’te ise ilk maçın son dakikalarında 2-2 beraberliği sağlayan Donatas Kazlauskas kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer bulamayacak.
TEMSİLCİMİZİN KADROSU
Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA’ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.
Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.
Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.