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Galatasaray Zalgiris’i tur için konuk ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris'i konuk edecek olan Galatasaray, tur için sahaya çıkacak.

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Galatasaray Zalgiris’i tur için konuk ediyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Vilnius'taki ilk maç 2-2 berabere bitmişti.

Galatasaray bugün yenilip elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Galatasaray turu geçerse 3. ön elemede, Ludogorets'i eleyen Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

Cedric Bakambu'nun ilk kez forma giymesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Kerem, Martens, Zaniolo, Bakambu

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Fofana, Gorobsov, Bopesu, Buff, Kendysh, Golubickas, Oyewusi

OKAN BURUK: EN DOĞRU ZAMANDA OYNATMAK İSTİYORUZ

Zalgiris rövanşı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, hedeflerinin turu geçmek olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Victor Nelsson'un kalmak istediğini belirtirken Mauro Icardi'nin hazır duruma gelmesinin zaman alacağını, Wilfried Zaha'yı ise en doğru zamanda oynatmak istediklerini sözlerine ekledi.

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