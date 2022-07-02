Galatasaray, Zenit ve Sevilla’nın Marcao teklifine yanıt verdi!

Galatasaray, sezon açılışına izinli olduğu için katılamayan Marcao'ya, Zenit'ten ve Sevilla'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

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Galatasaray’ın sezon açılışına katılmayan Marcao'nun özel izin alarak İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı.

Milli takımlarda forma giymeyen, transfer görüşmeleri de menajeri tarafından yürütülen Breziyalı stopere kimin neden özel izin verdiği bilinmiyor. İspanyol medyasının, Sevilla'nın Marcao ile anlaştığı şeklindeki haberini Kerem ile kavga fotoğrafıyla vermesi de sıkıntı yarattı.

Bu satıştan en az 15 milyon euro gelir bekleyen yönetimin, Sevilla ve Zenit'ten gelen 10 milyon euroluk teklifleri reddettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar “İyi bir takıma gitmek istiyor” diyerek 26 yaşındaki oyuncunun kalmasına da yeşil ışık yaktı.