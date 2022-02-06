Galatasaray, zorlu Alanyaspor virajında

4 maçlık mağlubiyet serisiyle küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray, Alanyaspor ile kritik bir maça çıkıyor. Pena ve Pulgar 11’de, Gomis ise yedek başlayacak.

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Galatasaray, milli ara sonrası Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Son 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan ve küme düşme hattına yaklaşan Aslan, Torrent ile ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Francesco Farioli ile çıkışa geçen Akdeniz ekibi, milli araya çok formda girmişti. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Pena ve Pulgar'ın ilk 11'de Gomis ile Semih Kaya'nın ise maça kulübede başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Eduardo

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Kerem, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil

Saat: 16.00

Stat: Bahçeşehir

Hakem: Mete Kalkavan

12. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan’ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET

Süper Lig’de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.

TORRENT İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor’a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Aslan 11 maçta 13 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Cimbom deplasmanda son olarak Hatayspor ile karşılaştı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

YENİLERİN LİSANIS ÇIKTI

Galatasaray bu transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'yı dahil etti. Sarı-kırmızılılar 4 futbolcunun da lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bu futbolcular, Teknik Direktör Domenec Torrent görev vermesi halinde oynayabilecek.

6 EKSİK

Galatasaray'dan, Alanyaspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Elabdellaoui, corona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantinada bulunuyor. Mustafa Muhammed de Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almıyor.

Galatasaray'da ayrıca Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 25. haftada İstanbul'da oynanacak olan Kayserispor maçında görev alamayacak.