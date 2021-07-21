Galatasaray’a 15 milyon Euro’luk yük

Galatasaray taraftarı transferleri, yönetim ise bütçe ayarlamasını bekliyor. Olağan şüpheliler ise belli: Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Mbaye Diagne… Başkan Burak Elmas isim vermemiş ancak önceki gün yaptığı basın toplantısında bu dört oyuncuya takım bulmalarına dair tebligat yaptığını açıklamıştı. Toplam maliyetleri 15 milyon Euro dolayında olan dört oyuncuyla vedalaşınca Galatasaray arzulanan transferleri yapacak.

Sırasıyla Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen ve Berkan Kutlu, sarı-kırmızılıların transfer edeceği isimler…

SON KARAR LUYINDAMA

Öte yandan Fatih Terim ile yöneticiler arasındaki iç transfer görüşmelerinde bir oyuncuya daha onay çıktı. Terim, kontratı 2022 yazında bitecek Luyindama'yla yeniden anlaşılmasını istedi. İlk etapta satılması düşünülen Kongolu stoperle üç yıllık nikâh tazelenecek.