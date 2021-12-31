Galatasaray’a 25 milyon Euro’luk Nelsson piyangosu!

Galatasaray 2022'ye hareketli günlerle girecek. İtalyan devi İnter, sezon başında Kopenhag’dan 7 milyon Euro’ya gelen 23 yaşındaki Danimarkalı stoperi satın alma opsiyonu ile renklerine katabilir. Transfer için kaynak arayan sarı-kırmızılı yönetim, teklifi dört gözle bekliyor.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 10. sırada tamamlayan, Türkiye Kupası'na ‘Denizlispor faciası'nın ardından 5. turda veda eden Galatasaray'da köklü değişim kapıda.

Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim ile yola devam ederken kadrosunda büyük çaplı revizyona hazırlanıyor. Yönetim bunun için kaynak arayışına girerken kulübe ‘yılbaşı piyangosu' vurabilir. Sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson'a İnter talip oldu.

YEDEK OLACAK

Ligin ilk yarısında Terim'in en fazla görev verdiği isim olan, 19 maçın 18'inde forma giyerek 1.620 dakika sahada kalan 23 yaşındaki Danimarkalı stoperin 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Üç merkez savunma oyuncusunun (Skriniar, Bastoni, De Vrij) değeri 170 milyon Euro'yu bulan mavi-siyahlı İtalyan kulübünün, Nelsson'u yedek stoper olarak düşündüğü öğrenildi. G.Saray, Danimarkalı oyuncudan gelecek 25 milyon Euro ile transfere büyük bir kaynak yaratmış olacak.

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLIYOR

Kadro yenileme operasyonu kapsamında Galatasaray'da gözde çıkarılan isimler belli. Christian Luyindama'nın Antwerp'e satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor. DeAndre Yedlin, kiralık Gustavo Assunçao ve Ryan Babel ile Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması planlanıyor. Yerlilerden kaleci Fatih Öztürk ile Aytaç Kara da büyük bir ihtimalle takımda kalmayacak.

SALCEDO İLK SIRADA

Galatasaray yönetimi, Nelsson'un yanı sıra Marcao için de teklif bekliyor. Bu iki oyuncunun birden takımdan ayrılması durumunda iki stoper transferi birden yapılacak. Bu bölge için sarı-kırmızılıların ilk sırasında Carlos Salcedo var. Ülkesinde Tigres forması giyen, piyasa değeri 5 milyon Euro olan 28 yaşındaki Meksikalı stoperin Eintracht Frankfurt ile Avrupa deneyimi bulunuyor.

FEGHOULI BAŞAKŞEHİR’LE

4 milyon Euro'ya yaklaşan yıllık maliyeti ile büyük yük olan Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Cezayirli futbolcunun, yönetime “Kontrat yenilemeyecekseniz kendime kulüp bakayım” mesajını ilettiği belirtiliyor. Yarım sezonluk alacağına karşılık ayrılması beklenen 31 yaşındaki futbolcunun rotası Başakşehir olabilir. Turuncu-lacivertliler, Visca'yı gönderip Feghouli'yi renklerine katmayı planlıyor.

GİRESUNSPOR İLE OKAN PAZARLIĞI

Muslera’nın yokluğunda kalede büyük sıkıntı çeken, yedek İsmail Çipe'den memnun olmayan Galatasaray, Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiraladığına pişman oldu. 26 yaşındaki file bekçisini Karadeniz ekibinden geri isteyen sarı-kırmızılılar “Kaleci bulmadan gönderemeyiz” yanıtını verip Fatih Öztürk teklifini de geri çevirdi. Okan Kocuk için iki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Edin Visca çalımı!