Galatasaray’a 3. başkan adayı: Fırat Develioğlu

Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılılarda 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçim genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

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Galatasaray Spor Kulübü’nde 30 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçim genel kurulunu mahkemeye başvurarak iptal ettiren sarı-kırmızılı kulüp üyesi Fırat Develioğlu, 4-11 Haziran’da yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Develioğlu, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Mevcut durumda Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023 sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye’de ve Bağdat Caddesi’nde ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum” ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu daha önce Galatasaray başkanlığı için adaylıklarını açıklamıştı.