Galatasaray’a Ankaragücü’nden çelme: 2-1

Süper Lig’in 28. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-1 kaybetti. Galatasaray’da Mostafa 57. dakikada kırmızı kart gördü.
Ankaragücü’nün Galatasaray’ı yıkan gollerini 45+1’de penaltıdan İbrahim Akdağ ve 55. dakikada Lobzhanidze kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın tek golü ise 90+2’de Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.
Galatasaray bu yenilginin ardından 57 puanda kalırken aynı puana sahip olduğu Beşiktaş’ın önünde averajla liderliğini sürdürdü. Ankaragücü ise 23 puana yükselip, küme düşme hattında haftayı tamamladı.
Ankaragücü ligin 29. haftasında 7 Mart Pazar günü saat 13.30’da Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise aynı gün saat 19.00’da Sivasspor’u sahasında ağırlayacak.İlginizi ÇekebilirFatih Terim'den Ankaragücü maçı sonrası olay sözler! 'Cüneyt abisini çağıramaz'
45. DAKİKADA PENALTI DÜDÜĞÜ
45. dakikada Geraldo’nun arka direğe yaptığı ortada Endri Çekiçi topa müdahale etmek isterken Arda Turan müdahalede bulundu. Seken topun Arda’nın eline çarpmasıyla Hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı göstererek penaltı kararı verdi.
VAR odasından gelen karar sonrasında topun başına geçen İbrahim Akdağ, 45+1’de Muslera ile topu farklı köşelere göndererek Ankaragücü’nü 1-0 öne geçirdi.İlginizi ÇekebilirAbdurrahim Albayrak maç sonu çılgına döndü: Adalet istiyoruz adalet!
55’TE ANKARAGÜCÜ 2. GOLÜ BULDU
Ankaragücü 55. dakikada hızlı hücuma çıkarak Galatasaray’ı az kişiyle yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Lobzhanidze, Marcao’yu çalımla geçerek kaleci Muslera’nın üzerinden topu filelere gönderdi: 2-0.
MOSTAFA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Gelen 2. golün şokunu atlatamayan Galatasaray çıkan kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Mostafa’nın rakibi İbrahim Akdağ’a dirsek attığını gösteren hakem Halil Umut Meler, Mısırlı golcüyü oyun dışına gönderdi.İlginizi ÇekebilirMostafa Mohamed'e şok kırmızı kart! Dirseğin ardından atıldı...
MAÇIN SKORUNU KEREM BELİRLEDİ
İkinci yarının başında oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, Donk’un yarı sahada kazandığı top sonrasında sol kanatta kendisini gösterdi. Ceza sahasında giren 22 yaşındaki oyuncu çektiği şutla skoru 2-1’e getirdi.
GALATASARAY’IN 8 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Galatasaray’a liderliği getiren 8 maçlık galibiyet serisi de bu karşılaşmayla sona erdi. Sarı-kırmızılı takım ligdeki son yenilgisi 17 Ocak’taki Beşiktaş yenilgisiyle almıştı.
Galatasaray sırasıyla; Denizlispor’u 6-1, Yeni Malatyaspor’u 1-0, Gaziantep FK’yı 2-1, Başakşehir’i 3-0, Fenerbahçe’yi 1-0, Kasımpaşa’yı 2-1, Alanyaspor’u 1-0 ve Erzurumspor’u da 2-0 mağlup etmişti.İlginizi ÇekebilirArda Turan'dan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası patlama! 'Ülkenin geleceğini çöpe attınız'
ANKARAGÜCÜ 2-1 GALATASARAY
- GOL! 90+2′ Galatasaray ikinci yarıda oyuna giren Kerem Aktürkoğlu ile durumu 2-1’e getirdi. Donk’un kazandığı topta sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, kaleciyi çaresiz bırakarak farkı 1’e indirdi.
- 73′ Linnes’in yaptığı ortada Onyekuru arka direkt müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
- KIRMIZI KART! 57′ Galatasaray’da golcü oyuncu Mostafa, İbrahim Akdağ’a dirsekle müdahalesi sonrasında hakem Halil Umut Meler’den kırmızı gördü! Sarı-kırmızılı takım 10 kişi kaldı.
- GOL! 55′ Ankaragücü, Galatasaray karşısında farkı 2’ye çıkardı! Lobjanidze sol kanattan ceza sahasına girip, Marcao’yu geçerek topu kaleci Muslera’nın üzerinden filelere gönderdi: 2-0.
- 49′ Onyekuru’nun ara pasında Falcao kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldı. Topu iki hamlede önüne alan Kolombiyalı’nın şutunda Friedrich topu kurtardı. Savunma tehlikeli pozisyonda topu kornere gönderdi.
- 46′ Fatih Terim, ikinci yarıya başlarken 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Linnes, Falcao ve Kerem Aktürkoğlu oyuna girerken; Yedlin, Arda Turan ve Emre Kılınç kenara alındı.
- Karşılaşmada ilk yarı Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
- GOL! 45+1′ Penaltıda topun başına geçen İbrahim Akdağ, topu fileler göndererek Ankaragücü’nü 1-0 öne geçirdi.
- 45′ Ankaragücü penaltı kazandı. Arda Turan’ın Endri Çekiçi’ye gelen topu engellemek isterken seken topu eline çarpmasıyla hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.
- 39′ Ankaragücü’nde kaleci Korcan sakatlanarak yerini Friedrich’e bıraktı.
- 33′ Galatasaray gole çok yaklaştı! Atila’nın Korcan’a atmak istediği pas kötü olunca Emre araya girdi. Korcan’ın açısını kapatmasıyla Emre Kılınç dar açıdan şutunu çekti; top yan ağlarda kaldı!
- 22′ Ömer Bayram’ın yaptığı ortaya Onyekuru bomboş pozisyonda kafa vuruşu yaptı. Kaleci Korcan topu aynı güzellikte kornere çeldi.
- 9′ Gedson Fernandes’in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Korcan topu kornere çeldi.
- 1′ Karşılaşma Mostafa’nın vuruşuyla başladı.