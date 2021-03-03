Galatasaray’a Ankaragücü’nden çelme: 2-1

Süper Lig’in 28. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-1 kaybetti. Galatasaray’da Mostafa 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Ankaragücü’nün Galatasaray’ı yıkan gollerini 45+1’de penaltıdan İbrahim Akdağ ve 55. dakikada Lobzhanidze kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın tek golü ise 90+2’de Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

Galatasaray bu yenilginin ardından 57 puanda kalırken aynı puana sahip olduğu Beşiktaş’ın önünde averajla liderliğini sürdürdü. Ankaragücü ise 23 puana yükselip, küme düşme hattında haftayı tamamladı.

Ankaragücü ligin 29. haftasında 7 Mart Pazar günü saat 13.30’da Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise aynı gün saat 19.00’da Sivasspor’u sahasında ağırlayacak.

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45. DAKİKADA PENALTI DÜDÜĞÜ

45. dakikada Geraldo’nun arka direğe yaptığı ortada Endri Çekiçi topa müdahale etmek isterken Arda Turan müdahalede bulundu. Seken topun Arda’nın eline çarpmasıyla Hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı göstererek penaltı kararı verdi.

VAR odasından gelen karar sonrasında topun başına geçen İbrahim Akdağ, 45+1’de Muslera ile topu farklı köşelere göndererek Ankaragücü’nü 1-0 öne geçirdi.

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55’TE ANKARAGÜCÜ 2. GOLÜ BULDU

Ankaragücü 55. dakikada hızlı hücuma çıkarak Galatasaray’ı az kişiyle yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Lobzhanidze, Marcao’yu çalımla geçerek kaleci Muslera’nın üzerinden topu filelere gönderdi: 2-0.

MOSTAFA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gelen 2. golün şokunu atlatamayan Galatasaray çıkan kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Mostafa’nın rakibi İbrahim Akdağ’a dirsek attığını gösteren hakem Halil Umut Meler, Mısırlı golcüyü oyun dışına gönderdi.

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MAÇIN SKORUNU KEREM BELİRLEDİ

İkinci yarının başında oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, Donk’un yarı sahada kazandığı top sonrasında sol kanatta kendisini gösterdi. Ceza sahasında giren 22 yaşındaki oyuncu çektiği şutla skoru 2-1’e getirdi.

GALATASARAY’IN 8 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray’a liderliği getiren 8 maçlık galibiyet serisi de bu karşılaşmayla sona erdi. Sarı-kırmızılı takım ligdeki son yenilgisi 17 Ocak’taki Beşiktaş yenilgisiyle almıştı.

Galatasaray sırasıyla; Denizlispor’u 6-1, Yeni Malatyaspor’u 1-0, Gaziantep FK’yı 2-1, Başakşehir’i 3-0, Fenerbahçe’yi 1-0, Kasımpaşa’yı 2-1, Alanyaspor’u 1-0 ve Erzurumspor’u da 2-0 mağlup etmişti.

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ANKARAGÜCÜ 2-1 GALATASARAY