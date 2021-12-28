Galatasaray’a Balotelli transferi için mesaj: 10 milyon Euro varsa görüşürüz

Adana Demirspor ile ligin ilk devresinde etkili bir performans ortaya koyan ve transferde adı Galatasaray ile anılan Mario Balotelli ile ilgili açıklama geldi. Başkan Murat Sancak, '10 milyon Euro varsa görüşürüz' mesajını verdi.

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Süper Lig’de devre arası transfer sezonunun başlamasıyla birlikte adı Galatasaray ile anılan Mario Balotelli için Adana Demirspor cephesinden açıklama geldi. Galatasaray’ın Balotelli’yi transfer etmek istediği iddiaları üzerine bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, “Kulağımıza gelen bir şey yok. Benden oyuncu almak kolay mı?” ifadelerini kullandı.

İtalyan yıldız Mario Balotelli’nin kısa bir süre önce sosyal medyada yaptığı Fatih Terim paylaşımının hatırlatılması üzerine Murat Sancak; “Mario’nun, Fatih Terim’e saygısı var. Ona destek vermek için paylaşım yaptı” dedi.

“TÜRKİYE’DE BİR TAKIM OLMAZ”

31 yaşındaki İtalyan golcünün Türkiye’de başka bir takıma gidemeyeceğini söyleyen Murat Sancak, “Balotelli, Türkiye’de hiçbir takıma gitmez. Sadece ‘Ben git’ dersem gidebilir. Onun dışında gidemez. Mario’yu şu an bırakır mıyım? Süper Lig’in en iyi oyuncusu” açıklamasını yaptı.

“10 MİLYON EURO’YA GÖRÜŞÜRÜZ”

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ayrıca “Paraları varsa, Mario Balotelli için görüşebiliriz. 10 milyon Euro varsa, görüşürüz. Bize teklif gelmedi. Zaten bırakmak gibi bir düşüncemiz de yok” dedi.

Adana temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, ligin ilk yarısını 18 maçta 7 golle tamamlamayı başardı. Öte yandan tecrübeli golcü, 7 golün yanı sıra arkadaşlarına da 2 gol pas verdi.