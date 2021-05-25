Galatasaray’a bir başkan adayı daha! İbrahim Özdemir de açıkladı

Galatasaray'da 12-19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerine bir aday daha eklendi. Eski bakan ve milletvekili İbrahim Özdemir, Mecidiyeköy'de bulunan ofiste yaptığı basın toplantısıyla adaylığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce başkanlık için adaylıklarını resmen açıklayan isimler Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Işın Çelebi ve Burak Elmas olmuştu.

Adaylığını resmen açıklayan Özdemir, “Çıktığımız yolda muvaffak olacağımıza inanıyorum. Uzun yıllar siyasetin içinde yaşadık. 3 dönem İstanbul'dan milletvekili oldum. Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptım. İşin o tarafını uzun yıllar tecrübe etme imkanım oldu. Çok sevdiğimiz, çocukluğumuzdan beri sevdiğimiz Galatasaray'a hizmetimiz dokunabilir mi diye yola çıkıyoruz. Sanılmasın ki bu kısa bir çalışmanın sonucu. Aşağı yukarı 3-4 senedir bu hazırlığı yapıyoruz. Galatasaray'ın problemlerini, çıkmazlarınızı zaman zaman masaya yatırarak, bunların çözüm yollarını, nasıl başarılı olabileceğimizi titizlikle önümüze koyarak, plan ve projelerimizi hazırlayıp adaylığımızı gündeme getirdik. Önümüzü görmeliyiz ki Galatasaray'a faydalı olabilelim. İyi bir çalışma kadrosu oluşturduk. Gelir gelmez inşallah genel kurul bu görevi bize verirse olaylara el koyabilecek ve çözüm üretebilecek bir kadro ile geliyoruz. Galatasaray bildiğiniz gibi kurumsal bir kulüp. 540 yıllık bir geçmişi var. İmparatorlukları ve devirleri içine almış. Bildiğiniz gibi birçok konuda özellikle son 5 seneyi göz önüne alırsak büyük sıkıntıları oldu. Üzüldüğümüz, olmaması gereken, camiaya yakışmayacak, bizi yoran sıkıntılar. Biz bu barışı Galatasaray'da yeniden oluşturmanın gayreti içinde olacağız. Bu Galatasaray'a yakışan bir tablo değil. Galatasaray'ın kısır döngülerle geçirecek vakti olmamalı” dedi.

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29 Mayıs tarihindeki seçime neden adaylığını koymadığının sorulması üzerine İbrahim Özdemir, “Bu seçimin şartları, pandemi dolayısıyla mümkün görünmüyordu. Son bir çalışma yaparak, sıkıntıları giderme açısından böyle bir tarihi hedeflemiştim. Sebep sadece budur. Gördük ki bunu yapan arkadaşlar da biraz aceleci hareket ettiler. Bazı arkadaşlar epey zamandır çalışıyorlar. Biz bu hedefi başından böyle koymuştuk. Türkiye'nin şartları normal olsaydı pandemi olmasaydı, normal koşullarda seçime gidilseydi, biz de vaktinde listelerimizi verip, seçime girecektik” diye cevap verdi.

“FATİH TERİM’İN SEÇİM MALZEMESİ YAPILMASINA KARŞIYIM”

Başkan adaylarının Teknik Direktör Fatih Terim ile çalışacaklarını açıkladıklarının hatırlatılması üzerine Özdemir, “Mevcut adaylar içinde Fatih Terim'i benden eski tanıyan yoktur. Ağabey-kardeş ilişkimiz olmuştur. Geçen zaman içinde Fatih Hoca'nın da yorgunlukları, kırılmışlıkları olmuştur. Fatih Terim'in seçim malzemesi yapılmasına karşıyım. Fatih Terim'in üzerinden oy devşirmek gibi bir düşünceyle hareket edilmesi hocaya da zarar veriyor. Hocanın da bundan memnun olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşların tercihidir. Bu biz Fatih hocadan uzağız demek değildir. Bizim öncelikli görevimiz hocayı stres, sıkıntı, daha fazla yormadan ona destek olmamız lazım diye düşünüyoruz. Seçim kazanılırsa hoca ile oturup konuşacağız. Dolayısıyla mutlaka geçmiş yıllardan bugüne kadar gelen büyük tecrübesinden istifade edeceğiz. Benim kendi düşüncem, Fatih hocanın bu süreçten uzak tutularak, onun üstünden oy devşirilmesinin yanlış olduğu. Onun tavsiyesi doğrultusunda, bütçe çerçevesinde yakışan transferleri yapacağız. Mali şartlar dolayısıyla artık bol 0'lı, dolarlı, eurolu transfer dönemi geçmiştir. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Herkesin hocanın üstünden elini çekmesi ve onu biraz dinlendirmesi lazım” şeklinde konuştu.

“BİZİM ÖNCELİĞİMİZ GALATASARAY ADASI OLACAK”

Projeleri hakkında da bilgi veren İbrahim Özdemir, “Bizim, önceliğimiz Galatasaray Adası olacak. O halini gördükçe yüreğim sızlıyor. Orayı Galatasasay'a haset haline getirip, bir kısmından istifade edebilecekleri bir eser ortaya çıkartmak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Kemerburgaz projesi var. Florya'yı taşıyıp, orayı gelir kaynağı yapmak da ana fikirlerimizden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

“KENDİ ARALARINDA KONUŞMALARI DAHA ŞIK OLURDU”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında neler düşündüğünün sorulması üzerine Özdemir, “Galatasaray koltuğuna seçilerek oturmuş hiçbir başkan hakkında kötü bir şey söylemem. Hizmet etmiş bütün başkanlara teşekkür ediyorum. Mustafa Cengiz Başkan, dönemi talihsiz bir dönem oldu. Uzun süre camiadan kopuk bir şekilde yaşamak zorunda kaldı. Hem biz onlardan mahrum kaldık. Biz camia olarak, iyi bir şey yaptığında hayattayken teşekkür etmek lazım. Bizim toplumsal hafızamızda öldükten sonra gelen bir şey. Bu dönem içinde Mustafa Cengiz'in hizmetleri olmuştur. Önemli bir rahatsızlık geçirdi. Bu tür polemiklere keşke girmeseydi. Benim bildiğim, özellikle hocayı getireceğim diye kendi ifade etti. Dursun Özbek, seçime gidilirken takımın başına geçirdi. İradesinin Terim'den yana olduğunu biliyoruz. Uzun süre uyum içinde süre geçirdiler. Sonuna doğru ne olduysa, bir sıkıntı oldu. Her ikisi arasında. Bunu Galatasaray'ın örf, adet ve gelenekleri gereğince kamuoyu önünde değil, kendi aralarında konuşmaları daha şık olurdu. Bu bizi camia olarak biraz yaralamıştır” açıklamasında bulundu.