Galatasaray’a gençlik ateşi: Yeni Kerem Aktürkoğlu aranıyor!

İlk 11'de oynayacak sol bek, stoper ve merkez orta saha transferlerini PSV maçlarına yetiştirmeye çalışan Galatasaray, bir yandan da geleceğin kadrosunu kurmayı planlıyor. Kerem Aktürkoğlu’nun TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor’dan transfer edip, performansından memnun kalan sarı-kırmızılılar, alt liglerde geleceğin yıldızlarını arıyor.

Galatasaray 21 yaşındaki sol kanat Barış Alper Yılmaz'la anlaşma sağladı. TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü Sedat Tahiroğlu da “Pazartesi (bugün) Galatasaray ile anlaşma imzalayacağız” açıklamasıyla transferi duyurdu.

Cimbom'un diğer hedefleri ise Altınordu'dan orta saha Burak İnce (17) ve Bursaspor'dan sağ bek İsmail Çokçalış (21). Yönetim Avrupa'nın da takibindeki 2 genç oyuncuyu transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

KAAN AYHAN’DA SONA DOĞRU

Öte yandan Galatasaray, Kaan Ayhan transferini noktalamaya çok yaklaştı. Sassuolo'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki stoperle ilk görüşme olumlu geçmişti. Galatasaray yönetimi İtalyan kulübüyle bu hafta içinde masaya oturup anlaşma sağlamaya çalışacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in çok istediği Kaan Ayhan'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.