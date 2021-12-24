Galatasaray’a kaynak yıldızlardan

Galatasaray, yeni transferlerin maliyetini karşılamak için iki önemli ismini elden çıkarabilir.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray ocak ayına kilitlendi ve çalışmalar hızlandı. Sarı-kırmızılı teknik heyetin kadroda değişim işareti vermesi ve en az iki forvet ile bir orta saha istemesi sonrası transfer arayışı hızlandı. Gelecek vaat eden ve aza al-yükseğe sat planlaması dahilinde yeni takviyeler belirleniyor.

Bu oyuncuların maliyetlerinin karşılanması için de gözler takımdaki yıldızlarda… Galatasaray'ın değerini hızla katlayan isimlerinden Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, plan dahilinde öne çıkıyor. Marcao'ya Napoli'nin ilgisi bulunuyor. Kerem ise başta Atletico Madrid olmak üzere pek çok takımın transfer listesinde. Eğer gelen teklifler Galatasaray'ın istediği düzeyde olursa, devre arası dahi olsa satışa onay çıkacak.

İki oyuncunun elden çıkarılması için hedeflenen toplam rakam 30-35 milyon Euro arasında… Bu para yeni transferlerin bütçesine ayrılacak.

OPSİYON TAMAM

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandığı öğrenildi. Mısırlı oyuncunun kulübü Zamalek'e gönderilen yazı ile sarı-kırmızılılar, işi resmiyete döktü.

Galatasaray, bu rakamı 2022'nin Temmuz ayında ödeyecek.