Galatasaray’a kötü, Beşiktaş’a iyi haber!

Avrupa futbolunda zaman zaman krize neden olan Afrika Uluslar Kupası 9 Ocak'ta başlayacak ve 6 Şubat'ta sona erecek. Cezayir Milli Takımı da kadrosunu açıkladı. Kadroya Beşiktaş'tan Ghezzal dahil edilmezken; Galatasaraylı Feghouli kadroda yer aldı.

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Kamerun’da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası, 9 Ocak’ta başlıyor. Ülkeler turnuvada mücadele edecek kadrolarını bir bir açıklamaya başladı.

6 Şubat’ta final yapacak organizasyon için Cezayir Milli Takımı da kadrosunu açıkladı. Kadroda Galatasaraylı Sofiane Feghouli yer alırken, Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal yok!

Feghouli, Galatasaray’ın Süper Lig’de oynayacağı Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve gruptan çıkması halinde Trabzonspor maçında forma giyemeyecek! Siyah-beyazlılar ise Ghezzal’dan Süper Lig’de faydalanmaya devam edecek.