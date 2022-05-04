Galatasaray’a Nelsson piyangosu

İspanyol basınının iddiasına göre Sevilla, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Nelsson'a talip oldu. Sarı-kırmızılılar, önemli bir maddi katkı sağlayacak satışa sıcak bakıyor. Öte yandan Galatasaray Kulübü, diğer stoper Marcao için istenecek rakamı da belirledi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın gözde futbolcularından Victor Nelsson'a ciddi bir talip çıktı. İspanyol basını, Sevilla'nın Danimarkalı stoperi transfer etmek istediğini yazdı. Haberde Endülüs ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray, bu sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Nelsson'u bu rakamlar karşılığında elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

MONCHI TAKİPTE

Süper Lig'de başarısız geçen sezonda Galatasaray’da iyi performans sergileyen isim olan Nelsson, 42 maçta görev aldı. Victor Nelsson için transfer operasyonunu bizzat kırmızı-beyazlıların Sportif Direktörü Monchi'nin yürüteceği öğrenildi.

Sevilla ile ikili ilişkileri iyi olan Galatasaray, son olarak Fernando'nun transferinde 4.5 milyon Euro'ya el sıkışmıştı.

MARCAO 20 MİLYON EURO

Nelsson’a Sevilla'nın talip olmasının ardından gözler bir diğer stoper Marcao'ya çevrildi. Geçen sezon transfer döneminde Napoli'ye transferi son gün yatan Brezilyalı savunmacı için yeniden girişimlerin bulunacağı öğrenildi.

Başkan Elmas ve yönetimi, 20 milyon Euro fiyat belirledi. Daha düşük tekliflere ret cevabı verecek olan Galatasaray, Avrupa'nın diğer kulüplerinden gelecek teklifleri bekliyor.