Galatasaray’a Riva’dan 2.4 milyar TL gelir

Galatasaray'ın Riva'daki arsasına inşa edilen villalar 3 buçuk yılda 8 kat prim yaptı. 12 milyar liranın üzerinde hasılat bedeli beklenen ‘Düşler Vadisi Riva’nın 3. etabında ön talep dönemi başladı. Villaların metrekaresi 50- 65 bin TL’den başlıyor.

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Galatasaray’ın en önemli kurtuluş reçetelerinden biri olan Riva'daki arazi üzerinde, Emlak Konut GYO öncülüğünde Yılmaz İnşaat ve FBA Yapı tarafından geliştirilen ‘Düşler Vadisi'nde ilk 2 etapta satışa sunulan 700 villadan 685'i sahiplerini buldu. 4 etaptan oluşacak, toplamda bin 330 villanın yer alacağı projede ortak girişim, 3. etap için ön talep dönemini başlattı. Galatasaray proje ile yaklaşık 2.4 milyar TL gelire sahip olacak. 300 villanın yer alacağı 3. etapta metrekare fiyatı 50 bin lira ile 65 bin lira arasında değişiyor.

MUSTAFA KOÇ ANISINA

2018 yılının son çeyreğinde lansmanı yapılan projede villalar 8 kat prim yaptı. İlk lansman döneminde 1 milyon 69 bin TL'den satışa sunulan 1+1 villaların 8 milyon liradan; 1 milyon 400 bin TL'den satılan villaların 10-12 milyon liraya devredildiği açıklandı. Yabancılara satış oranının ise yüzde 3 civarında olduğu belirtildi. Tamamı 2026 yılında bitecek projede 32 derslikli devlet okulu, cami ve 70 dönümlük park alanının yanı sıra, maliyeti Koç Ailesi tarafından karşılanan, Mustafa Koç anısına yaptırılan bir golf sahası da bulunuyor.

Projeden villa alan aileler, çocukları ile birlikte fide ve fidan dikti. Başkan Dursun Özbek de etkinliğe katıldı.