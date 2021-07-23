Galatasaray’a Rumen orta saha: Alexandru Cicaldau

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile anlaşmak üzere…

Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau’nun transferi için kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cidaldau’nun transferi konusunda Romanya’nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

2018'fen bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin akademisinden yetişmişti. Takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.