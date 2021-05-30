Galatasaray Sörloth’a pençe attı

Galatasaray’da seçim hazırlıkları hızla sürerken Mustafa Cengiz ve kurmayları transfer çalışmalarına da devam ediyor. Belki de şampiyonluğun kaçmasına neden gösterilen santrfor hattındaki beklenenden az katkı, transfer gündeminin ana maddesi. Sarı-kırmızılılar, öncelikle hücum hattını netleştirmek istiyor.

Maliyetli isimlerin satılmasıyla da transfere kaynak oluşturulacak. Falcao ve Diagne'nin satışından gelecek parayla Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun bonservisleri alınacak.

İKNA ÇALIŞMALARI

Hücum hattını tamamlayacak son isim ise Alexander Sörloth… Trabzonspor'da gol krallığı yaşadıktan sonra transfer olduğu RB Leipzig'de beklentilerin altında kalan Sörloht'un kiralanması için teklif yapılacak. Galatasaray, bütçeyi sarsmayacak bir kiralama bedeli de ödeyebilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sörloth'un Türkiye'ye transfer olması halinde öncelik Trabzonspor'da… Leipzig ise Norveçli golcünün tavrına göre karar verecek.

Bu nedenle Galatasaray ikna çalışmalarına hız verdi.