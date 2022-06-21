Galatasaray’a sürpriz fatura!

Galatasaray'da Cicaldau, Morutan ve Berkan’ın transfer taksitleri, Feghouli ve Mariano’nun geçmiş dönem alacakları için 6 milyon Euro gerekiyor. Diğer giderler ile birlikte kasadan 2 ayda 200 milyon TL çıkacak.

Mesut YILDIRIM

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Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtmaya hazırlanan, transferler için de araştırmalar yapan Galatasaray'ın yeni yönetimi, ilk engeliyle yüzleşti! Önümüzdeki temmuz ve ağustos aylarında oyuncu alacakları ve diğer giderler için yaklaşık 200 milyon liraya ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

Bu gider kaleminin en büyük rakamını, geçen sezon başında toplam 11 milyon Euro'ya transfer edilen Cicaldau ve Morutan'ın yaklaşık 3 milyon Euro tutarındaki bonservis taksitleri oluşturuyor. Kontratı biten Feghouli'ye 1.5 milyon Euro ödenmesi gerekiyor.

YETKİ İSTEYECEKLER

Berkan’ın bonservisinin taksiti için Alanyaspor'a verilecek para 1 milyon Euro. Temmuz 2020'de takımdan ayrılırken 500 bin Euro'luk alacağını bırakan Mariano'nun da açtığı davayı kazandığı ortaya çıktı. Brezilyalı sağ beke bu alacağı ödenecek.

Futbolcu ödemeleri için kasadan yaklaşık 6 milyon Euro (yaklaşık 110 milyon TL) çıkacak. Diğer giderler ile birlikte 200 milyon lirayı aşan ödemeler için yönetimin yetki alması gerekiyor. Elmas'ın ibrasızlığı sırasında 2022 bütçesi onaylanmadığından Galatasaray yönetimi, olağanüstü mali genel kurul ile yetki alacak.

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