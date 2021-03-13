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Galatasaray’a Taylan Antalyalı’dan kötü haber

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, 31. haftada oynayacakları Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Güncellenme: 20:08, 13/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’a Taylan Antalyalı’dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Kayserispor’a konuk olan Galatasaray, Taylan Antalyalı’dan gelen kötü haberle sarsıldı.

Zorlu deplasmanda ilk 11’de şans bulan orta saha oyuncusu, 35. dakikada savunmada kaybedilen top sonrasında kayarak topu çalmak istedi. Ancak Kayserispor forveti İlhan Parlak’a faul yapan Antalyalı sarı kartla cezalandırıldı.

Ceza sınırında bulunan 26 yaşındaki futbolcu, gördüğü sarı kart sonrasında gelecek hafta oynayacakları Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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Çaykur Rizespor Fatih Terim Futbol Galatasaray Haber Kayserispor Rizespor Spor Toto Süper Lig Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:20:00,