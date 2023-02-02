Galatasaray’a Torreira’nın ikizi geliyor: Mateus Uribe

Kalan maçlarda ve önümüzdeki sezon istediği forma şansını bulamazsa ayrılacağını net şekilde ifade eden Fredrik Midtsjö'nün bu tavrı sonrası Galatasaray'da orta sahaya takviye kararı alındı. Öte yandan Okan Buruk, iki genç futbolcunun kiralık gönderilmesini istedi.

Alper MERT

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Galatasaray’da çok fazla forma şansı bulamayan Fredrik Midtsjö, Okan Buruk'la görüşerek rahatsızlığını dile getirdi. Yeni sezonda takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkan Midtsjö yerine ilk aday Porto ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mateus Uribe!

Kolombiyalı yıldız ile menajerleri üzerinden ilk temas kurulurken Okan Buruk'un istemesi halinde bu transfer için sezon sonunun beklenmeyecek.

ORTA SAHAYA BİR ASKER DAHA

Oyun stili ile Torreira'yı andıran 31 yaşındaki oyuncu mücadeleci ve hırslı oyunuyla ön plana çıkıyor. Oyunu iki yönlü oynadığı için tam bir 8 numara olarak görülen Uribe, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Önümüzdeki hafta içinde Erden Timur bu transfer için Porto ile ilk resmi teması kuracak.

DOKTOR MANİSA YOLCUSU

Öte yandan, Galatasaray taraftarının büyük destek verdiği gençlerden Baran Aksaka ve Metehan Baltacı için ayrılık vakti…

Okan Buruk maç tecrübelerini arttırmalarını istediği iki genç yıldızın Manisaspor’a gitmesine onay verdi. Galatasaray’da forma şansı bulamayacakları için gençlerin gelişiminin olumsuz etkileneceğini düşünen Okan Buruk, Metehan ve Baran’a Ege ekibine gitmeleri yönünde görüş bildirdi. Metehan ayrılık konusunda olumlu görüş bildirirken, Baran ise henüz net kararını vermedi.

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