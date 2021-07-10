Galatasaray’da 10 numaraya Stanciu

Cimbom, Nicolae Stanciu transferine ağırlık verdi. Orta saha, 10 numara ve sağ kanatta görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'den onay alan Galatasaray yönetimi, Slavia Prag'lı idarecilerle masaya oturdu. Kulübüyle 2023'te sözleşmesi sona erecek olan Rumen yıldız için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep edildi. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlık halinde. Aslan'da oynamaya sıcak bakan Stanciu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Galatasaray yönetimi, bir an önce transferde mutlu sona ulaşıp kadrodaki orta saha boşluğunu doldurmayı hedefliyor. Sağ kanatta da görev yapabilen Stanciu, geçen sezon Slavia Prag formasıyla hem Avrupa Ligi'nde hem de Çekya Ligi'nde adından söz ettirmişti. Rumen yıldız, hızı ve yüksek top tekniğiyle Terim'in istediği isimlerin başında geliyor.

Stanciu, geçen sezon 45 maçta 16 gol – 8 asistlik performansla 24 kez skora katkı yaptı.

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