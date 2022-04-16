Galatasaray’da 2 başkan 3 aday!

Galatasaray'da seçime hazırlanan isimler, futbol yapılanmalarını netleştiriyor. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol şubesini teslim edeceği isimler ve teknik direktörler belirleniyor...

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Kulübü 30 Nisan'da yeni başkanını belirleyecek. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu seçime girecek adaylar.

İki isim de özellikle futbol yapılanması üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. İki başkan adayı da mevcut teknik adam Domenec Torrent ile çalışmayacağını açıkça söylüyor. Öyle ki yeni seçilecek başkan ligin son haftalarında bile değişime gidebilir. Peki, yeni yapılanmada kim hangi görevde olacak? İşin köküne iniyoruz…

OKAN BURUK İKİ LİSTEDE DE VAR

Nazifoğlu'na emanet edecek. Öztürk ve Nazifoğlu'nun iki hoca adayı var: Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk ve Antalyaspor'u yenilmez bir takım haline getiren Nuri Şahin…

Eşref Hamamcıoğlu seçilirse futbol şube sorumlusu Cenk Ergün olacak. Ergün de daha önce kulüpte sportif direktörlük yapmıştı. Bu oluşumun teknik adam adayı ise Rudi Garcia. 58 yaşındaki teknik adam Roma, Marsilya ve son olarak Lyon'u çalıştırdı. Okan Buruk'un Hamamcıoğlu'nun yerli hoca adayı olduğu da iddialar arasında…

HAMAMCIOĞLU VE ÖZTÜRK DİVAN’DA

Cimbom’da Divan Kurulu nisan ayı olağan toplantısı Galatasaray Lisesi'nde bugün 13.30'da gerçekleştirilecek. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Adnan Öztürk divan üyelerine resmen seslenecek. Ayrıca, Divan Kurulu başkanlığının başlattığı son dönemdeki iddialara dair çalışmadan detaylar üyelerle paylaşılacak.