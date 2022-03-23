Galatasaray’da 23 milyon Euro’luk fiyasko

Galatasaray'ın bu sezon 23 milyon Euro harcadığı takviyeleri saç baş yoldururken, sadece bir isim öne çıktı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Süper Lig'de 15. sıraya gerileyen, Türkiye Kupası'na çok erken havlu atan, Avrupa'ya da veda eden sarı-kırmızılılar, yanlış kadro mühendisliği ve kötü transferlerin acısını çekiyor.

Sezon başında büyük umutlarla alınan oyunculardan sadece 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Victor Nelsson sınıfı geçti. Transfere 23 milyon Euro'dan fazla harcayan sarı-kırmızılılarda sınıfı geçen tek isim Danimarkalı stoper oldu.

Hem istikrarı hem de performansıyla takımın birkaç iyi oyuncusundan biri olan genç Danimarkalı beğeni kazanırken, Romanya'dan bulup getirilen iki oyuncu, sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığına yol açtı.

TOPLAM 8 GOL, 8 ASİST

Fatih Terim'in alınmalarını ısrarla istediği bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen Alexandru Cicaldau ve 4.1 milyon Euro’ya alınan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılıların çok kötü bir sezon geçirmesinde etkili oldu.

İki genç Rumen'in maliyetlerinin karşılığını verememesi tepki çekti. Cicaldau ve Morutan, bu sezon 3 farklı kulvarda da forma giydi (Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa); toplamda 8 gol-8 asist katkısı yapabildi. Toplam maliyetleri 6 milyon Euro'yu aşan Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz da bekleneni veremeyen diğer transferler.

SEZONUN TRANSFERLERİ

Nelsson

Cicaldau

Morutan

Berkan

Barış

Boey

Van Aanholt

Aytaç

Alpaslan

Gomis

Semih

Halil (Kiralık)

Gustavo (Kiralık)

Pulgar (Kiralık)

Pena (Kiralık)