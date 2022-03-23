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Galatasaray’da 23 milyon Euro’luk fiyasko

Galatasaray'ın bu sezon 23 milyon Euro harcadığı takviyeleri saç baş yoldururken, sadece bir isim öne çıktı.

Mesut YILDIRIM
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Galatasaray’da 23 milyon Euro’luk fiyasko

Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Süper Lig'de 15. sıraya gerileyen, Türkiye Kupası'na çok erken havlu atan, Avrupa'ya da veda eden sarı-kırmızılılar, yanlış kadro mühendisliği ve kötü transferlerin acısını çekiyor.

Sezon başında büyük umutlarla alınan oyunculardan sadece 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Victor Nelsson sınıfı geçti. Transfere 23 milyon Euro'dan fazla harcayan sarı-kırmızılılarda sınıfı geçen tek isim Danimarkalı stoper oldu.

Hem istikrarı hem de performansıyla takımın birkaç iyi oyuncusundan biri olan genç Danimarkalı beğeni kazanırken, Romanya'dan bulup getirilen iki oyuncu, sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığına yol açtı.

TOPLAM 8 GOL, 8 ASİST

Fatih Terim'in alınmalarını ısrarla istediği bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen Alexandru Cicaldau ve 4.1 milyon Euro’ya alınan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılıların çok kötü bir sezon geçirmesinde etkili oldu.

İki genç Rumen'in maliyetlerinin karşılığını verememesi tepki çekti. Cicaldau ve Morutan, bu sezon 3 farklı kulvarda da forma giydi (Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa); toplamda 8 gol-8 asist katkısı yapabildi. Toplam maliyetleri 6 milyon Euro'yu aşan Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz da bekleneni veremeyen diğer transferler.

SEZONUN TRANSFERLERİ

  • Nelsson
  • Cicaldau
  • Morutan
  • Berkan
  • Barış
  • Boey
  • Van Aanholt
  • Aytaç
  • Alpaslan
  • Gomis
  • Semih
  • Halil (Kiralık)
  • Gustavo (Kiralık)
  • Pulgar (Kiralık)
  • Pena (Kiralık)
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