Galatasaray’da 3 futbolcu corona pozitif

Süper Lig 38. haftasında Konyaspor’u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken corona virüsü ile sarsıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 Nisan tarihinde tüm futbolculara ve teknik ekibe yapılan Covid-19 PCR testi sonrasında üç futbolcuda pozitif sonuca rastlanıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/6Sw7PIcuFI — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 27, 2021