Galatasaray’da 3 isim Avrupa takımlarının takibinde

Gruptan lider çıkan Galatasaray'da Marcao, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu performanslarıyla Avrupa devlerinin yeni gözdesi oldu.

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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkıp son 16 turuna kalırken üç oyuncu değerini katladı. UEFA tarafından grup aşamasının en iyi stoperi seçilen Marcao için İtalyan kulüpleri kesenin ağzını açtı. Cimbom'un gözdesi Kerem Aktürkoğlu da başarılı futboluyla kendisine yeni takipçiler ekledi. Cimbom'un bu iki futbolcu için alt sınırı 20'şer milyon Euro. Sahada basmadık yer bırakmayan Berkan Kutlu da artık hedefte. Alman ekipleri 23 yaşındaki isim için yakın zamanda kapıyı çalabilir.