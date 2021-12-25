Galatasaray’da 3 puan yoksa kriz var

Düşme hattına zirveden daha yakın olan Aslan; 7 maçlık kazanamama serisine son vermeye çalışacak. Yenilgi veya beraberlik halinde Terim’in geleceği tartışılacak.

Mesut YILDIRIM

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G.SARAY, Süper Lig'in 19. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligin ilk devresinin son haftası öncesi lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde 12. sırada bulunan, düşme hattına zirveden daha yakın olan sarı-kırmızılılar, iç sahada 3, toplamda 7 maçlık kazanamama serisine son vermek için ter dökecek. 3 puan, ara döneme moralli girme anlamına geliyor. Muhtemel bir yenilgi veya beraberlik ise Teknik Direktör Fatih Terim'in sorgulanması anlamını taşıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kötü bir sonuç halinde kurt hocanın gönderilmesi dahil tüm olasılıkları masaya yatıracak. Öte yandan Terim'in 6 maçlık cezası da bugünkü karşılaşma ile sona eriyor. Cimbom, deneyimli çalıştırıcının yedek kulübesinde olmadığı 5 maçı kazanamadı; 3 beraberlik 2 yenilgi aldı.

AANHOLT-MURIQI TAKASI

LA Gazzetta dello Sport, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin ara transferde sol bek takviyesi istediği, adaylardan birinin Patrick van Aanholt olduğunu ileri sürdü. İtalyan kulübünün bu transferde Vedat Muriqi'i Galatasaray'a takasta teklif edeceği belirtildi. Haberde, Lazio'nun ilk hedefinin Paris SG forması giyen Kurzawa olduğu da belirtildi.