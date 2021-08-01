Galatasaray’da 3’lü seferberlik

Galatasaray, yeniden yapılanma çerçevesinde orta saha, 10 numara ve stopere düşünülen üç yıldızla ilgili mesai harcıyor. Hata yapmama adına acele edilmiyor, öncelik gönderilecek isimlerde.

MESUT YİLDİRİM

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geleceğin takımını kurma misyonu devam ediyor. Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü transfer eden sarı-kırmızılılar, üç ismi ana hedef olarak belirledi. Bunlar, Gedson Fernandes, Olimpiu Morutan ve Japhet Tanganga… Galatasaray yönetimi, acele etmiyor ve önceliği kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya veriyor ancak yeni isimlerle görüşmelerini de sürdürüyor.

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GEDSON’DA UMUT IŞIĞI

Benfica ilk etapta Gedson'u bırakmak istemiyordu. Fatih Terim'in Portekiz kulübünü vekaleten yöneten eski öğrencisi Rui Costa ile yeniden görüştüğü ve bu transferde yeni bir gelişmenin yaşanabileceği belirtiliyor. Morutan ile ilgili de pazarlıklar sürüyor. FCSB kulübünün sahibi Gigi Becali, sarı-kırmızılıların taksitli 6 milyon Euro'luk teklifini değerlendiriyor. Tanganga'da ise Tottenham'ın kararı bekleniyor. Cimbom, anlaşmaya satın alma opsiyonu koydurmaya çalışıyor.