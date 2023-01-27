Galatasaray’da 6 yıldıza talip var! 50 milyon Euro üzerinde gelir…

Galatasaray'da Nelsson, Boey, Torreira, Dubois, Kerem ve Yunus; gözlemcilerin takibinde. Oyuncu satışı takıma güç kaybettirse de 50 milyon Euro üzerindeki muhtemel rakam, yönetimin iştahını kabartıyor.

Mesut YILDIRIM

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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni yönetim ve teknik kadro ile beyaz sayfa açan Galatasaray'da çok şey değişti. Sarı-kırmızılıların transferleri uyum sağlayıp takım oyunu geliştikçe futbol kalitesi arttı; bu, saha sonuçlarına yansıdı ve liderlik geldi. Yükseliş, futbolcu değerlerine de yansıdı. Sezon başında sadece Victor Nelsson'a teklifler varken pek çok futbolcu, transfer piyasasında kendilerine yer edindi. Başkan Özbek de son divan toplantısında 5-6 oyuncunun taliplileri olduğunu açıkladı.

BOEY’E YAKIN MARKAJ

Sözcü, bu isimlere ulaştı. Sacha Boey, en öne çıkan isim ve Sporting Lizbon, kapıyı çalmak üzere. Fransız sağ bekin bonservisi için belirlenen rakam 15 milyon Euro. Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira ve Leo Dubois'nın yanı sıra Yunus Akgün de Avrupalı gözlemcilerin takibinde. Sarı-kırmızılılar, oyuncu satışından 50-100 milyon Euro arası bir parayı kasasına koyabilir. Takımın güç kaybedeceğini düşünse de yönetim ‘tatlı dertten' kasaya girecek parayla kurtulmayı planlıyor.

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