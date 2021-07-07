Galatasaray’da acil durum: Bek aranıyor!

Galatasaray, sağ ve sol bek transferleri için taarruza geçti. 20 Temmuz'da PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacak olan Galatasaray, İtalya'ya çıkarma yaptı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in savunmanın iki önemli bölgesine transfer yapılması gerektiğini ilettikten sonra yönetim, Roma'da forma giyen Davide

Santon ile Napoli'den Mario Rui için harekete geçti. İki futbolcuya da teklif yapan Aslan, bonservis ve maaş pazarlıklarını sürdürüyor.

KARİM HAFEZ DE LİSTEDE

Terim’in gözdeleri arasında Kaan Ayhan da yer alıyor. EURO 2020'de hezimet yaşayan A Milli Takım'da gösterdiği dirençle ayakta kalan isimlerden olan Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'yla görüşmeler sürüyor. Gurbetçi futbolcudan yeşil ışık alan yönetim, İtalyanlar'dan yanıt bekliyor. Terim, Kaan'ı stoper, sağ bek ve ön liberoda forma giymesi nedeniyle kadroda görmek istiyor. Öte yandan Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez'in de listedeolduğu öğrenildi.