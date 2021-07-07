Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Galatasaray’da acil durum: Bek aranıyor!

Galatasaray'da PSV ile oynanacak maçların öncesinde transfer alarmı verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, sağ beke Davide Santon ve sol beke Mario Rui için tüm şartları zorlarken Kaan Ayhan’da da gözler Sassuolo’da...

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 09:44, 07/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da acil durum: Bek aranıyor!

Galatasaray, sağ ve sol bek transferleri için taarruza geçti. 20 Temmuz'da PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacak olan Galatasaray, İtalya'ya çıkarma yaptı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in savunmanın iki önemli bölgesine transfer yapılması gerektiğini ilettikten sonra yönetim, Roma'da forma giyen Davide
Santon ile Napoli'den Mario Rui için harekete geçti. İki futbolcuya da teklif yapan Aslan, bonservis ve maaş pazarlıklarını sürdürüyor.

KARİM HAFEZ DE LİSTEDE

Terim’in gözdeleri arasında Kaan Ayhan da yer alıyor. EURO 2020'de hezimet yaşayan A Milli Takım'da gösterdiği dirençle ayakta kalan isimlerden olan Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'yla görüşmeler sürüyor. Gurbetçi futbolcudan yeşil ışık alan yönetim, İtalyanlar'dan yanıt bekliyor. Terim, Kaan'ı stoper, sağ bek ve ön liberoda forma giymesi nedeniyle kadroda görmek istiyor. Öte yandan Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez'in de listedeolduğu öğrenildi.

İlginizi ÇekebilirGalatasaray Arda Turan ile 1 yıl daha!Galatasaray Arda Turan ile 1 yıl daha!
A Milli Takım Arda Turan Euro EURO 2020 Fatih Terim Futbol Galatasaray İtalya Malatyaspor Napoli PSV Roma Şampiyonlar Ligi Sassuolo transfer
Yayınlanma Tarihi:09:40,