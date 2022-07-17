Galatasaray’da acil stoper aranıyor! Listede 6 isim var…

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, stoperde Victor Nelsson’un ilk on birdeki partneri olacak bir oyuncu talep etti, takviye önceliği bu bölgeye verildi.

Mesut YILDIRIM

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Transferde hedeflerine ulaşmakta zorlanan Galatasaray'da Marcao'nun gidişi dengeleri değiştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Avusturya kampında Başkan Dursun Özbek ile yaptığı zirvede, öncelikle stoper takviyesi istediği öğrenildi. Buruk'un, yeni transfer Abdülkerim'i rotasyonda kullanmayı düşündüğü, Nelsson'un partneri olarak ilk on birde oynayacak sol veya çift ayaklı bir stoper talep ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim de transfer için gaza bastı. İşte adaylar:

JEROME BOATENG (33, 1.92): Almanya formasını 76 kez giyen deneyimli yıldızı Lyon gözden çıkardı. Kontratı Haziran 2023'te bitiyor. Kiralık veya bonservisiyle gelebilir. Sağ ayaklı.

UMTITI (28, 1.82): Kamerun asıllı Fransız, Barcelona'da gözden düştü. Haziran 2026'da bitecek kontratı dolmadan gönderilmesi planlanıyor.

Sol ayaklı.

BAZOER (25, 1.84): Curacao kökenli Hollandalı. Vitesse ile kontratı sona erdi, boşta. Sağ ayaklı, ön liberoda da oynayabiliyor.

VESTERGAARD (29, 1.99): Stoper adayları içinde en değerlisi. Nelsson ile Danimarka Milli Takımı'nda birlikte oynaması avantaj. Çift ayaklı. Leicester City ile kontratı Haziran 2024'te bitiyor. Kiralık gelebilir.

DENAYER (27, 1.84): Lyon ile kontratı sona erdi, boşta. Yüksek maaş talebinde indirim yaparsa, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da takibinde. Sağ ayaklı.

KAAN AYHAN (27, 1.85): Türk olması, rotasyon açısından büyük avantaj. Ama Sassuolo'nun yüksek bonservis talebi, yönetimi zorluyor. Sağ ayaklı.