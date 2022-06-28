Galatasaray’da Albert Riera ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da futbolcu olarak görev yapan, ardından bir dönem Fatih Terim'in de ekibinde yer alan Riera, Torrent döneminin bitmesiyle bir kez daha sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

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Galatasaray’ın eski futbolcularından Albert Riera, Domenec Torrent’in yardımcılığını yaptığı sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

İspanyol teknik adamla yolların ayrılmasından sonra Okan Buruk’un kadrosunda düşünülmeyen Riera, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Albert Riera sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2011 yılında bu harika kulübe futbolcu olarak geldim ve 11 yıl sonra antrenör olarak ayrılıyorum. Şimdi sizden öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi, kendimi deneyimli ve hazır hissediyorum ve eminim, bir gün tekrar buluşacağız. Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin en için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.