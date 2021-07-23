Galatasaray’da Alexandru Cicaldau iddiası! Anlaşma sağlandı…

Romanya Ligi’nin yıldızlarından Alexandru Cicaldau’nun 6 milyon euro bedelle Galatasaray’a transfer olacağı iddia edildi. Romanya Profesyonel Futbol Ligi eski başkanı Dumitru Dragomir, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau’nun Galatasaray’a transfer olacağını öne sürdü.

‘6 MİLYON EURO VE YÜZDE 20 PAY’

Romanya Profesyonel Futbol Ligi eski başkanı Dumitru Dragomir, katıldığı televizyon canlı yayınında “Bir söylenti duydum ve ilk kez açıklıyorum. Craiova bugün en iyi oyuncusuyla vedalaştı. Cicaldau’yu 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Galatasaray’a verdiler” dedi.

Öte yandan Rumen basını, Cicaldau’nun Galatasaray’da yıllık 1.1 milyon euro kazanacağını ve 5 yıllık sözleşme imzalamak için kısa sürede İstanbul’a gideceğini yazdı.

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2018’fen bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, Gheorghe Hagi’nin akademisinden yetişmişti. Takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor