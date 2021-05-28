Galatasaray’da altıncı aday Yiğit Şardan

Galatasaray’da 19 Haziran'da yapılacak genel kurulda başkan adaylığı için yarışacak kişilerin sayısı 6'ya çıktı. Yiğit Şardan, bugün öğlen saatlerinde listesini teslim ederek yarışa resmen girecek. İddialı bir liste hazırlayan Yiğit Şardan'ın ekibinde mevcut yönetimden isimler de yer alıyor: Abdurrahim Albayrak, Dinçer Azaphan, Murat Yalçındağ, Levent Karadeniz, Dinçer Acar, Ömer Cansever, Mahmut Recevik…

Türkiye'nin önde gelen reklamcılarından biri ve milli bir sporcu olan 58 yaşındaki Yiğit Şardan, Galatasaray'da daha önce başkan yardımcılığı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.