Galatasaray’da Arda Turan ve Emre Kılınç takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başlarken, sakatlıkları düzelen Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı.

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Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki sabah antrenmanında Kayserispor karşısında ilk 11 başlayanlar salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, salondaki programın sonrasında sahada top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından fiziki koordinasyon ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda yüksek tempolu çift kaleyle tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları düzelen Arda Turan ve Emre Kılınç antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Pazartesi günü izin yapacak olan Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına salı sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.