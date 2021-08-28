Galatasaray’da aşı tuttu! Yüzler gülüyor

Yeni transferler katkı sağlamaya başladı. Gençlik aşısı tuttu. Terim’in kadrosu rotasyon için zenginleşti. Morutan ve Nelsson da adapte olduğu zaman, sarı-kırmızılıların performansının artması bekleniyor.

Mesut YILDIRIM

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Yeni sezona yeni başkan, 9 transfer ve gençleştirme operasyonu ile başlayan Galatasaray, 7 gol yenilen iki PSV Eindhoven maçının ardından toparlandı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ikide iki yaparken İskoçya'dan St. Johnstone ve Danimarka'dan Randers'ı eleyerek, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Özellikle Randers maçının ikinci yarısında sergilenen futbol, camiaya umut verdi. Gençlerin dinamizmi ve katkısı, kazanma arzusu, fizik gücü yüksek takıma karşı tempolu oyun, Teknik Direktör Fatih Terim'in de yüzünü güldürdü.

LİGDE YABANCI SINIRLI

Takım yeni katılan Morutan ve Nelsson da adapte olduğu zaman, sarı-kırmızılıların performansının artması bekleniyor. Cimbom'un bu sezonki transferlerinden Berkan, Van Aanholt ve Boey'in katkısı her maç artarken son Randers sınavında oyuna sonradan girerek maçın gidişatını değiştiren Barış Alper Yılmaz'dan da camia çok şey bekliyor.

Yabancı oyuncu sınırı nedeniyle Süper Lig'de yerli oyunculara daha çok şans verecek olan Terim, Avrupa Ligi'nde ise tamamı yabancılardan oluşan bir kadroyu sahaya sürebilir.

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